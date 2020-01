L’oroscopo di oggi, venerdì 24 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, venerdì 24 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Marte, e dal pomeriggio anche la Luna in Acquario, fanno il tifo per voi! Se siete sportivi, strapperete ottimi risultati nelle competizioni.

Toro. Prima di sera, se avrete a che fare con attività che richiedono attenzione, a causa della Luna quadrata a Urano, faticherete un po’ ad applicarvi.

Gemelli. Al lavoro, con Mercurio alleato lo spirito di osservazione e una buona dialettica vi consentiranno di far valere le vostre ragioni.

Cancro. Il contributo di un familiare vi permetterà di vedere un problema che vi assilla da un altro punto di vista, e in breve tempo lo risolverete brillantemente.

Leone. Un parente vi farà una critica costruttiva e con il tatto necessario. Sarà così centrata che non potrete fare a meno di prenderla in considerazione.

Vergine. Con la Luna in Capricorno, avrete la possibilità di concretizzare un affare per voi molto allettante. Non lasciatevi frenare da dubbi privi di fondamento.

Bilancia. Marte, che sprizza gioia da tutti i pori insieme alla Luna in Acquario, vi farà trovare nel pomeriggio spunti piacevoli anche nelle cose meno esaltanti.

Scorpione. In serata, con Urano contro, una difficoltà potrebbe presentarsi in modo imprevisto e improvviso. Non temete: avete tutte le carte in regola per aggirarla.

Sagittario. Con Marte nel segno, forse con il partner vi troverete a scegliere di cavalcare l’onda dell’emozione, anziché quella della razionalità.

Capricorno. In mattinata, con la Luna congiunta a Plutone e Saturno, una situazione da tempo in stallo imboccherà la via giusta. E il vostro sarà un colpo vincente!

Acquario. Nel pomeriggio, con la Luna che si congiunge al Sole, in amore vi metterete in gioco senza più timori. Sarete determinati, ma anche dolci e sensuali.

Pesci. Grazie alla Luna, a Venere e a Nettuno, una persona speciale vi farà volare, vi prenderà per mano e vi condurrà in luoghi dell’anima finora inesplorati!

