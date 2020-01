L’oroscopo di oggi, giovedì 23 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, giovedì 23 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Saturno che vi pressa vi darà da fare con un impedimento dell’ultimo minuto. Con pazienza e perspicacia, però, velocemente tutto si risolverà.

Toro. Con il Sole quadrato a Urano, se sul lavoro vi aspetta una decisione delicata, riflettete, poi orientatevi verso la direzione che ritenete più innovativa.

Gemelli. Con Mercurio alleato, metterete in tutto quello che fate, dalla vita a due alle incombenze quotidiane, convinzione e grande determinazione. Sarete vincenti su ogni fronte.

Cancro. Se nella vostra attività siete indecisi su come agire, mandate avanti un collega per tastare il terreno, poi improntate finalmente la giusta strategia d’azione.

Leone. Non intestarditevi con un parente su idee non condivisibili. Guardate oltre e trovate l’accordo su qualcosa che conta davvero per entrambi. In famiglia siate più concilianti, non chiedete l’impossibile.

Vergine. Giove e Saturno amici rendono questo periodo più interessante di quanto vi sareste aspettati. Investirete in modo più che proficuo il vostro gruzzolo.

Bilancia. Non bistrattate Saturno. È vero che vi sta stuzzicando, ma lo fa per aiutarvi a cambiare la vita, sia lavorativa che affettiva, in senso più gratificante.

Scorpione. Grazie a Venere, Giove e Saturno, se siete alla ricerca dell’anima gemella saprete porvi in maniera semplice ma efficace: sarete attraenti e fascinosi!

Sagittario. Marte nel segno vi offre una giornata dinamica e movimentata, arricchita da molti impegni. In amore pretenderete vivacità, fantasia e complicità.

Capricorno. Con la Luna amica di Venere, Giove e Nettuno, se sul lavoro dovrete assumervi nuove responsabilità, lo farete consapevoli delle vostre potenzialità.

Acquario. Lieve perturbazione dovuta al Sole quadrato a Urano. Non lasciate che un familiare avanzi le proprie pretese a svantaggio delle vostre.

Pesci. Con un cielo come il vostro che vi rende irresistibili, se siete in coppia state vivendo una fase vivace e ricca di armonia. Single charmant e audaci.

