L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, mercoledì 21 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Marte propizio dal segno del Sagittario vi regala una carica dirompente che vi varrà consensi e buone intese in società. Sfruttatela al meglio.

Toro. La Luna in Capricorno in trigono a Urano offrirà ottime prospettive, soprattutto a coloro che lavorano nel settore delle tecnologie d’avanguardia.

Gemelli. Sappiate riconoscere i segnali dello stress. Rinunciate a un’uscita o a un viaggio non necessari, quando è il momento: un po’ di riposo non può che farvi bene.

Cancro. Per merito delle novità stimolanti che vi procura Urano sorridente nel Toro, in ambito lavorativo scoprirete e percorrerete altri orizzonti e tragitti.+

Leone. Marte amico vi assiste nella proficua gestione del denaro, ma vista l’ostilità di Urano, mantenete regolarità e costanza nel perseguire i progetti.

Vergine. Con l’ausilio di Urano e Plutone, una persona misteriosa potrebbe far breccia nel vostro cuore. Vi sedurrà, suscitando in voi il gusto per l’avventura.

Bilancia. Maretta in famiglia per la condizione economica instabile? Affrontate la questione e studiate insieme le soluzioni migliori per trovare un accordo.

Scorpione. Potendo contare su Luna e Venere favorevoli, date un tocco di originalità all’abbigliamento. Scegliete i colori giusti per vivere in armonia la stagione invernale.

Sagittario. Vi accorgerete di avere vicino qualcuno che non solo la pensa come voi, ma che è anche disposto ad appoggiarvi in qualsiasi scelta operata.

Capricorno. Avendo la Luna in trigono a Urano, il livello di prestazioni professionali continuerà ad essere anche oggi molto alto per qualità, originalità e accuratezza.

Acquario. La benevolenza e l’assenso di Marte vi renderà promotori di piacevoli iniziative, anche sportive, che coloreranno il vostro mondo di tinte vivaci.

Pesci. Fermatevi ad ascoltare un amico. Aiutatelo, con un parere e la vostra solidarietà, ad affrontare e superare la situazione spinosa che sta vivendo.

