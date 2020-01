L’oroscopo di oggi, martedì 21 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, martedì 21 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Riuscirete a stringere un’intesa vincente con un nuovo collega, a cui dovrete riconoscere oltre che l’esperienza, anche capacità in abbondanza.

Toro. Con l’aiuto di Urano congiunto al vostro cielo, riscoprirete il lavoro non solo come mera necessità, ma anche e soprattutto come piacere e passione.

Gemelli. Essendo Marte opposto in Sagittario, in famiglia avrete un bel daffare. Cercate di delegare qualche incombenza per non sovraccaricarvi eccessivamente.

Cancro. Grazie a Urano che staziona nel segno del Toro, in arrivo graditissime novità che vi riempiranno, inaspettatamente, di entusiasmo e fervore.

Leone. Con la Luna che transita nel Sagittario, godetevi la giornata, senza farvi sviare dalle complicazioni che potrebbero apparire all’orizzonte.

Vergine. Se siete single, un nuovo giro di conoscenze potrebbe facilitare l’incontro fatale, quello capace di trasformare completamente la vostra vita.

Bilancia. Vi sceglierete gli amici da frequentare, che allieteranno e renderanno particolarmente leggere e allegre queste fredde giornate invernali.

Scorpione. Avendo Venere e Giove che vi proteggono da Pesci e Capricorno, potrete concedervi qualche spesa in più: si prevedono infatti allettanti entrate.

Sagittario. La Luna si scontra con Nettuno? Occhio a portafogli e documenti: una distrazione potrebbe causarvi qualche noioso imprevisto.

Capricorno. Giove, Saturno e Plutone, vi danno una mano nell’affermazione personale e nella realizzazione dei progetti.

Acquario. Per merito di Mercurio che passa nel segno, affronterete un chiarimento con un amico, che vi consentirà finalmente di ristabilire la reciproca fiducia.

Pesci. La Luna quadrata a Nettuno vi donerà l’occasione giusta per dimostrare di saper rispettare la privacy altrui con discrezione e delicatezza.

