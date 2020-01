L’oroscopo di oggi, domenica 19 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, domenica 19 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Non vi alienate la simpatia di un collega per una questione di puntiglio che verrà risolta a grande velocità. Meglio collaborare con saggezza.

Toro. Se siete single, non respingete gli approcci di una persona che conoscete ancora poco, perché potrebbe meravigliarvi e incuriosirvi più di quanto pensiate.

Gemelli. Mercurio vi aiuterà a concentrarvi, a cogliere nel migliore dei modi i particolari di un affare prezioso e a porre basi realistiche per nuovi progetti.

Cancro. Per merito della Luna favorevole, i vostri familiari non potranno fare a meno di riconoscere che avete ragione e agire seguendo la strada da voi indicata.

Leone. Poiché la Luna vi è ostile, non andrà tutto come sperato. Il partner preferirà distrarsi per conto suo. Poi però tornerà fra le vostre braccia.

Vergine. Urano benevolo dà il via libera a nuove idee e nuove impostazioni professionali. Frequentate un corso di aggiornamento, ne sarete arricchiti.

Bilancia. Non sarà fondamentale realizzare per filo e per segno quello che vi siete proposti, ma intanto incamminatevi verso la meta.

Scorpione. In virtù della Luna amica di Nettuno, Plutone, Saturno e Sole, arricchirete la sintonia con il partner mixando passione e romanticismo.

Sagittario. Marte nel segno vi renderà più socievoli e intraprendenti, e se siete alla ricerca dell’amore, saprete proporvi con intrigante e convincente spontaneità.

Capricorno. Con Plutone e Saturno che sorridono alla Luna in Scorpione, dimenticherete magicamente difficoltà e stanchezza, e opererete in équipe proficuamente.

Acquario. Grazie all’aiuto di Mercurio, avete dalla vostra verve e brillantezza. Tanto che colleghi, familiari e amici garantiranno ascolto, appoggi e complicità. Fase movimentata ma costruttiva.

Pesci. La Luna in trigono a Nettuno promette di rasserenare la vita di coppia, di alimentare le amicizie e promuovere le rappacificazioni in famiglia.

© Riproduzione riservata