L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, mercoledì 15 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Marte amico dal segno del Sagittario moltiplicherà le chance lavorative migliori. Ne nasceranno belle opportunità da cogliere al volo.

Toro. Un piccolo equivoco vi metterà in condizione di dover sbrogliare una matassa intricata e il fatto che ce la farete vi attirerà la simpatia di tutti. Sarete un vulcano di idee e iniziative.

Gemelli. Nel pomeriggio, con l’aiuto della Luna, il vostro piglio e l’intraprendenza vi faranno trionfare anche dove altri hanno inesorabilmente fallito. Marte vi è contrario: la fretta vi renderà un po’ superficiali.

Cancro. Ottimo feeling e complicità con la persona amata. Punterete insieme su cose concrete, concentrandovi su una solida intesa di idee. Urano alleato vi regalerà straordinarie opportunità di realizzazione!

Leone. A causa di Urano avverso nel Toro, dovrete dimostrare sul lavoro di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse.

Vergine. In mattinata la Luna vi garantisce l’energia indispensabile per vivere tutto al meglio. Farete un’ottima impressione nell’ambito professionale.

Bilancia. Marte favorevole dal segno del Sagittario vi darà una mano a trovare la strada giusta per avvicinare chi ha colpito il vostro cuore e interesse. Per colpa di Giove nemico siete a rischio di errori in campo finanziario.

Scorpione. Valorizzerete, nella relazione con la dolce metà, l’intesa e la complicità così che vi troverete ad agire nello stesso modo senza neanche consultarvi.

Sagittario. Nel pomeriggio, per merito della Luna che tifa per voi, e anche dei favori di Marte, riuscirete a strappare ottimi risultati nelle competizioni sportive.

Capricorno. Se la giornata sarà piacevole dovete ringraziare la Luna che sorride a Plutone, Saturno, Sole e Mercurio. Nel lavoro verrete apprezzati come meritate.

Acquario. Prendete decisioni evitando di agire d’impulso. Nel pomeriggio la Luna amica vi donerà un ingrediente indispensabile: la prudenza.

Pesci. Venere nel segno vi agevolerà nella carriera, movimentando i contatti e regalandovi tante buone occasioni per sfruttare le vostre numerose qualità.

