Jennifer Lopez sogna di trasferirsi in Italia: "Vorrei vivere una vita più semplice"

Il desiderio di Jennifer Lopez? Lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi in Italia o a Bali. Lo ha detto proprio lei in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, nel numero dedicato a Hollywood.

"Vorrei vivere una vita più semplice e sana in un luogo in cui magari posso andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino e poi tornare a casa e metterci la marmellata sopra, e mangiare e dipingere e sedermi su una sedia a dondolo davanti ad una bellissima veduta di un albero di ulivo o di una quercia e semplicemente sentirne l’odore. Ho fantasie come queste”.

La cantante ha anche ammesso che uno degli amori più grandi per lei è stata la recitazione. "Potrei dire che la danza e la musica sono state i miei primi amori, ma recitare è il vero amore della mia vita",

© Riproduzione riservata