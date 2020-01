L'oroscopo di oggi, domenica 12 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Con la Luna amica in Leone, la fiducia in voi stessi sale di quota e vi dà una mano a sbrigare tutte le incombenze in modo rapido ed efficace.

Toro. Avendo Urano nel vostro cielo, vi sentite finalmente liberi di esprimervi e di dare un’impronta davvero nuova e significativa alla vostra vita. Grazie all’appoggio di Giove, vi attendono viaggi più che entusiasmanti.

Gemelli. La Luna vi favorisce, per cui, dopo tanto brigare, vi accorgerete che la soluzione di un problema era a portata di mano. Tirerete un sospiro di sollievo.

Cancro. Per colpa di Giove, Saturno e Plutone, i legami affettivi un po’ controversi s’ingarbuglieranno ancor di più, se non farete ricorso a principi e regole.

Leone. In virtù della Luna che transita nel segno, buona l’intesa con colleghi o familiari. Riceverete tante dimostrazioni di affetto e di stima.

Vergine. Se non riuscite a rasserenarvi, rischiate di non avere una visione chiara di una relazione che vi sta particolarmente a cuore. Più ottimismo.

Bilancia. Superando una questione di principio, con la Luna alleata, avrete la possibilità di riavvicinare un amico con cui i rapporti si erano raffreddati.

Scorpione. A causa di Urano malevolo, qualsiasi cosa può provocare una reazione eccessiva da parte vostra. Sarebbe bene adottare un atteggiamento più controllato.

Sagittario. Con Marte nel segno, l’impegno che vi viene chiesto nella professione è tanto, ma per ora non siete affatto nella situazione di poter rifiutare.

Capricorno. Mercurio che si congiunge a Saturno e Plutone vi farà apprezzare per la capacità di trovare una soluzione pratica e saggia ai problemi.

Acquario. La Luna in opposizione forse renderà bruciante la voglia di imporvi in tutte le circostanze. Sarebbe bene invece anche un po’ di riflessione.

Pesci. Giove continua a brillare nel vostro cielo apportando una bella carica di entusiasmo e buone prospettive. Momenti avvincenti con l’amato bene.

