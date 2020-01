L’oroscopo di oggi, giovedì 9 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, giovedì 9 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Marte amico nel segno del Sagittario vi sta aprendo nuove strade. Avrete un ruolo sempre più di rilievo sia nel lavoro che in campo sociale.

Toro. Complice la Luna in Cancro con Urano nel vostro cielo, si annunciano delle belle gratificazioni nella vita affettiva. Preparatevi ad accoglierle.

Gemelli. A causa di Marte contrario, sarà complicato trattenere l’insofferenza verso chi continua a farvi proposte estremamente lontane dai vostri principi. Con Venere a favore, la capacità seduttiva verrà amplificata.

Cancro. Grazie alla Luna nel segno che prende a braccetto Urano in Toro, un incontro inatteso potrebbe rivitalizzare la vostra vita sentimentale.

Leone. Single? Qualcuno cercherà di influenzare, a fin di bene, le vostre scelte amorose. Ascoltate quello che ha da dirvi, poi decidete autonomamente.

Vergine. Per colpa di Nettuno in opposizione dai Pesci, potreste essere sommersi da una marea di dubbi. Fatevi aiutare da chi vi è caro a dirimere una questione complicata.

Bilancia. Alcune vicende recenti vi hanno fatto interrogare sulla strada che avete pensato di seguire. Che, in ogni caso, fino ad oggi si è rivelata giusta.

Scorpione. Sarete messi in condizione di dimostrare le vostre capacità e andrete incontro, senza alcun ostacolo, al riconoscimento dei vostri meriti. Giornata favorevole per le trattative di affari e finanziarie.

Sagittario. Con Marte nel segno potreste concedere troppo spazio alla carriera a scapito della vita personale. Stabilite un equilibrio tra questi due aspetti.

Capricorno. È il momento ideale per reclamare una promozione, oppure sostenere un colloquio di lavoro per un ruolo che richiede serietà e preparazione. Vivo fermento di idee e di contatti.

Acquario. Per merito di Venere nel segno, una conquista amorosa vi renderà felici! Coglierete l’occasione anche per curare il look, fare degli acquisti e per rinnovarvi.

Pesci. La Luna alleata fa sì che andare d’accordo con gli altri oggi sarà più facile. Guarderete al lato migliore delle cose e risolverete ciò che non va. Le stelle raccomandano prudenza nelle spese.

