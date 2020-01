L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna e Venere in sestile vi regaleranno una marcia in più, soprattutto nelle attività artistiche. Fantasia e creatività oggi raggiungono il top.

Toro. Piacevoli imprevisti in casa. La quotidianità sarà più frizzante e soddisfacente del solito, anche se vi troverete a dover modificare i vostri programmi.

Gemelli. Il coinvolgimento e la passione vissuta con chi amate vi darà la carica giusta per attuare cambiamenti esistenziali importanti.

Cancro. Applicandovi con impegno e determinazione, riuscirete a trovare il modo più proficuo per sintonizzare le vostre esigenze con quelle di colleghi o soci. Non permettete a un parente di condizionare le vostre scelte.

Leone. Affrontate la giornata con fiducia. La visione d’insieme delle problematiche esistenti nell’ambito professionale vi renderà certamente vincenti.

Vergine. Con la Luna in quadratura dai Gemelli, l’umore si tingerà di grigio, ma non temete: un amico vi offrirà l’occasione per tornare a sorridere. Operate un’accurata cernita delle persone da frequentare.

Bilancia. Siete in coppia? Amabili dimostrazioni di attaccamento e considerazione da parte del partner. I single saranno notati per la loro simpatia e sensualità. Con Giove ostile saranno possibili ritardi e noiosi contrattempi legali.

Scorpione. Grazie all’ausilio di Saturno, Giove e Plutone dal Capricorno, sul lavoro buone prospettive. Otterrete il massimo risultato in qualsiasi prova.

Sagittario. Prestate maggiore attenzione alle cose che fate, per evitare piccoli inconvenienti dovuti alla distrazione. Oggi avete la testa tra le nuvole.

Capricorno. Con Mercurio nel segno e Nettuno in sestile, abbandonerete ogni ritrosia per lasciarvi coinvolgere nelle attività delle persone che vi sono accanto.

Acquario. Periodo magico per innamorarvi, per realizzare progetti matrimoniali, di convivenza o per fare vacanze dove sono favoriti gli incontri. Non tenete più celati i sentimenti per una persona che vi interessa.

Pesci. Essendo Mercurio in sestile a Nettuno, sapete destreggiarvi anche nel quotidiano, in virtù di una grande sensibilità e di un’infallibile intuizione.

