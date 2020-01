L’oroscopo di oggi, martedì 7 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, martedì 7 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Venere promette costanza nei progetti e il consolidamento delle storie che ancora non hanno preso le “sembianze” del matrimonio o della convivenza. Con il partner potrete fare, disfare e rifare quello che volete.

Toro. Questo martedì potrebbe riservarvi una sorpresa: tenete gli occhi aperti per non lasciarvela scappare. Consisterà in una bella e tanto attesa rivincita.

Gemelli. Per colpa della Luna ostile a Marte, sul lavoro, per procedere efficacemente, dovrete esaminare le difficoltà e poi studiare le strategie giuste per affrontarle.

Cancro. Avendo Giove a sfavore, nella professione datevi un metodo, e cercate di essere ordinati e puntigliosi. Accantonate tutti i progetti poco proficui.

Leone. A causa di Venere contraria nell’Acquario, oggi vi sentirete un po’ soli, trascurati dalla dolce metà, anche se in realtà avete ben poco da recriminare. Date un tocco di grazia alla giornata organizzando una romantica cena a due.

Vergine. Grazie a Giove e Saturno amici, sarete in grado di occuparvi di proposte lavorative interessanti e complesse che promettono ottimi introiti.

Bilancia. Sforzatevi di dare il giusto peso alle cose che vi capitano e imparate a prenderle, quando ce n’è bisogno, anche con una certa filosofia.

Scorpione. La sintonia a due è magica: riuscite a prevedere i pensieri dell’altro prima ancora che vengano formulati! Per i single probabile un magico incontro.

Sagittario. Con la Luna opposta a Marte che vi punzecchia, che fatica rimanere tranquilli! Tenderete ad agire frettolosamente e ad essere ipercritici.

Capricorno. Positive evoluzioni per chi è in coppia. Per i single, se ce la farete a non dare nulla per scontato, si prospettano nuove e coinvolgenti conquiste.

Acquario. Oggi gli affetti potranno essere una piacevole oasi di serenità. Nel rapporto di coppia lasciate spazio alla leggerezza e al divertimento. Non sentitevi in colpa, se dovete rimandare qualche impegno.

Pesci. Nettuno nel segno amico del Sole vi donerà il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un’abilità invidiabili.

