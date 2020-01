L’oroscopo di oggi, lunedì 6 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 6 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Approfittate dell’Epifania per ritagliarvi spazi per gli hobby preferiti. Vi daranno energia, allegria e possibilità di incontrare gente nuova.

Toro. Trascorrerete una “Befana” ricca di doni e di gratificazioni, grazie alle stelle iridescenti del vostro firmamento. Incontri intriganti e coinvolgenti.

Gemelli. Se siete soli, non lo rimarrete a lungo. Siate disponibili alle occasioni che il cielo vi offre. Con il partner vi attendono emozioni speciali.

Cancro. Anno nuovo, vita nuova! Vi ritaglierete maggiori spazi di autonomia per esprimere ed imprimere un vostro personalissimo stile di vita.

Leone. In questo giorno di festa vi decidete ad allentare un po’ la corda e ad essere più pazienti in famiglia, moltiplicando i momenti di tranquillità.

Vergine. Conoscerete gente nuova con cui farete esperienze significative. Il cambiamento che è nell’aria si realizzerà presto, portando novità nella vostra vita.

Bilancia. In amore vi sembrerà di vivere in uno stato di grazia e in effetti, con Venere che transita in Acquario, i sentimenti saranno forti e intensi.

Scorpione. La Luna in Toro potrebbe rendervi un po’ troppo impulsivi. Dovete trovare nuovi punti d’intesa, se non volete incrinare l’armonia di coppia.

Sagittario. Con Marte nel segno che vi sponsorizza, avete una marcia in più, ogni cosa finalmente va per il meglio. Novità entusiasmanti vi aspettano dietro l’angolo.

Capricorno. La Luna che sorride a diverse stelle del cielo vi faciliterà la giornata. L’umore è alto e vi guadagnerete un posto di rilievo nella cerchia di amici.

Acquario. Sul lavoro saprete mettere in risalto le vostre risorse. Con Venere nel segno, dimostrerete il vostro savoir-faire e sarete piuttosto convincenti.

Pesci. Epifania piacevole, grazie alla Luna che crea un sestile con Nettuno e che vi regala belle intuizioni per affrontare al meglio il “dì” di festa.

