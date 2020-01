L’oroscopo di oggi, domenica 5 gennaio, segno per segno

L'oroscopo di oggi, domenica 5 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Marte sorridente dal Sagittario vi assicura il massimo e il meglio delle energie. Approfittatene per affrontare e risolvere una questione importante. Fate sport, coltivate una sana fisicità in contatto con la natura invernale.

Toro. Oggi, con la Luna nel segno che crea aspetti stupendi con diversi pezzi da novanta del cielo, vivrete dei momenti molto intensi nella vita di coppia.

Gemelli. Per merito di Venere nell’amico Acquario, la disponibilità e la generosità che offrirete agli altri vi torneranno indietro moltiplicate. In amore, intraprendenza e desiderio di conquista.

Cancro. Grazie alla Luna, l’umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Tutto procede secondo i vostri piani. Una situazione altalenante sul lavoro si risolverà a vostro favore.

Leone. Con Marte favorevole è finita la fase di stallo che in passato vi ha creato qualche cruccio. È giunta l’ora di tirare fuori tutta la vostra carica.

Vergine. Con Giove, Saturno e Plutone bendisposti verso il vostro cielo, operando con metodo e costanza raggiungerete nella vostra attività ottimi traguardi.

Bilancia. L’inverno ha portato buoni frutti, ma non crogiolatevi sugli allori. Preparatevi a nuove sfide e pensate a nuove imprese. Ottime occasioni in vista.

Scorpione. Ampliando gli orizzonti, approfondendo tematiche anche inusuali, avvierete iniziative azzeccate con l’appoggio e la collaborazione dei colleghi.

Sagittario. Siete, e vi sentite, in ottima salute. Finché la stagione lo consente, godetevi il contatto con la natura dedicandovi a qualche sport invernale. I vostri propositi sono destinati ad andare in porto, ma non siate troppo precipitosi.

Capricorno. Se il cielo oggi si tinge di rosa, dovete ringraziare la Luna, che crea splendidi aspetti con Giove, Mercurio e il Sole. Ritmi armoniosi con la dolce metà.

Acquario. Nonostante qualche nuvola dovuta alla Luna in Toro, le stelle sono bendisposte nei vostri confronti. È il momento di fare qualcosa di speciale. Buona la sintonia con il partner.

Pesci. Siete oberati di impegni, perciò vi sentite un po’ affaticati. Imparate a gestire meglio le vostre energie e sarete più sereni su tutti i fronti.

