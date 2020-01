Paola Barale: "Perchè è finita con Gianni Sperti? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità"

Paola Barale si è raccontata in una lunga intervista a "La confessione", trasmissione condotta da Peter Gomez sul canale Nove, spiegando anche il motivo per cui ha divorziato da Gianni Sperti.

"Lui voleva dei figli, ma io avevo altre priorità", ha detto l'ex valletta di Mike Bongiorno.

"Ero presa dal lavoro in quel periodo, lui lavorava ma non sempre - ha spiegato -. Non mi è mancata la materia prima per fare figli se li avessi voluti. Mettere al mondo un figlio oggi è molto difficile, e io sono molto apprensiva".

Paola Barale ha conosciuto Gianni Sperti nel 1995 quando era conduttrice del programma, "La sai l'ultima?" insieme a Gerry Scotti. Sperti quell'anno era ballerino del programma. I due si sono sposati il 20 giugno del 1998 divorziando successivamente quando la Barale ha conosciuto il modello israeliano Raz Degan.

