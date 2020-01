Freddy Mercury morto da 28 anni, ma fa ancora regali di Natale ad amici e parenti

Era il 24 novembre del 1991 quando a Londra, a soli 45 anni, moriva Freddie Mercury, leader dei Queen e icona della musica mondiale, a causa di una broncopolmonite aggravata da complicazioni dovute all'AIDS.

Sono passati 28 anni eppure il ricordo della star resta ancora immutato anche per una singolare quanto nobile causa. Sì, perchè proprio Freddie Mercury, prima di morire, fra le sue volontà ha espresso quella di impegnare la sua ereditò per l'acquisto di regali per i suoi amici e i suoi familiari, ancora oggi.

A confermarlo sono i grandi magazzini Fortnum & Mason di Londra che ogni anno, da 28 anni, fanno recapitare un regalo di Natale ad amici e parenti di Freddie Mercury.

© Riproduzione riservata