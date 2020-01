"Sposami", torna in Sicilia il camper dell'amore: in palio un viaggio e un intero matrimonio

Al via oggi il tour del camper dell’amore, l’iniziativa romantica di Sposami, il salone nazionale del matrimonio punto di riferimento nel Sud Italia, in programma al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania dall’11 al 19 gennaio che, con un cuore gigante su 4 ruote, torna finalmente on the road, alla ricerca dei vincitori dei concorsi “AAA Cercasi la coppia perfetta 2020” e “Vinci il matrimonio perfetto”.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sentimenti, che, in collaborazione con Madisì, il portale del matrimonio di Sicilia e Mi Sposo Tv, passerà dalle piazze più suggestive dell’isola, alla ricerca dell’amore puro, fatto di gioia e di complicità tra due giovani, a cui donare migliaia di servizi dei migliori top player del settore wedding, che, lasceranno tutti a bocca aperta.

“Galeotta fu” la semplicità e la spontaneità: tutte le coppie che sentono di avere queste caratteristiche uniche saranno invitate a salire a bordo, e a mettersi in gioco insieme ad uno staff speciale, per sfidare la dea bendata a suon di selfie e di baci appassionati.

Il tour farà tappa in tutte le province della Sicilia, ma sarà anche possibile richiedere una fermata chiamando il numero 3938524015.

I concorsi:

“AAACERCASI LA COPPIA PERFETTA”: le coppie più “belle” in quanto originali e innamorate, verranno selezionate per diventare la coppia perfetta 2020 e sfilare come veri “modelli” sotto le luci da show della sala eventi di Sposami, domenica 19 gennaio. Durante la serata super glamour, dopo una serie di prove emozionanti e divertenti, i protagonisti verranno giudicati da una giuria qualificata che, alla presenza di un notaio, decreterà i vincitori del viaggio per due persone in business class a Dubai, messo in palio da Fly Dubai.

VINCI IL MATRIMONIO PERFETTO: anche quest’anno sarà possibile vincere un intero matrimonio, semplicemente venendo in fiera alle ciminiere dall’11 al 19 gennaio e compilando un coupon. Durante la serata del gran gala, prevista per domenica 19 gennaio, alla presenza di un notaio, verranno estratti i nomi della coppia vincitrice.

