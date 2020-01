L’oroscopo di oggi, venerdì 3 gennaio, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 3 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna in sestile a Venere dà il via libera allo shopping. Potrete togliervi qualche sfizio, senza però esagerare con acquisti poco oculati.

Toro. Approfittate del bel clima che si è creato in questi giorni di festa con i familiari per dire la vostra, per chiarire malintesi e favorire l’intesa.

Gemelli. Con il partner le esigenze non sempre coincidono? Provate a smussare le reciproche pretese ed escogitate modi più ragionevoli per venirvi incontro.

Cancro. Saturno nell’opposto Capricorno vi sollecita ad analizzare puntigliosamente e a prevenire le eventuali difficoltà che dovessero insorgere in famiglia.

Leone. La Luna in Ariete vi rende particolarmente gioiosi. Una buona giornata per incontrare gente nuova o riallacciare contatti da tempo allentati.

Vergine. Grazie a Urano propizio, imprevisti che inizialmente avevano causato un certo scompiglio potrebbero invece rivelarsi completamente a vostro favore.

Bilancia. Tenete d’occhio i vostri conti. Potrebbero essere troppe le probabilità in cui le uscite prevalgono sulle entrate, evitate quindi di esagerare.

Scorpione. Nella vostra attività saprete far fruttare un talento organizzativo che vi attirerà apprezzamenti invidiabili. Metterete a punto ottime collaborazioni.

Sagittario. Marte, transitando nel segno, vi dona la giusta grinta per affrontare faccende che hanno bisogno di essere riviste per uscire dall’impasse.

Capricorno. Nonostante il Sole quadrato alla Luna di oggi, rimarrete comunque saldamente al comando di situazioni complesse e progetti complicati.

Acquario. Con Venere alleata alla Luna, sul lavoro saprete trovarvi al posto giusto nel momento giusto. Interessanti proposte da parte di un superiore.

Pesci. Prendendo di petto le circostanze fastidiose che si verificano nell’ambito professionale, le risolverete riscuotendo la gratitudine di tutti.

