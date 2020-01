Battuta sessista su Luxuria durante un suo concerto, Cristina D'Avena si scusa

Stavolta i Gem Boy, una band famosa tra gli appassionati per i testi rivisti, corretti e diciamo sopra le righe, potrebbero aver esagerato, tanto da far arrabbiare anche Cristina D'Avena. Durante il concerto della cantante a Capodanno a Cerveteri (Roma), un componente della band ha detto:"Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perchè ha la spada più lunga della sua", questa la frase pronunciata per annunciare la sigla del famoso cartone animato giapponese.

"Piu che un problema di politicamente corretto è una battuta stupida e inutilmente offensiva: un pò più di originalità, suvvia, sono la persona più dotata di autoironia ma mi offende la banalità greve", scrive Luxuria su twitter. "Da Sindaco di Cerveteri e da cittadino - scrive il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci su facebook - chiedo scusa a nome della città che rappresento all’onorevole Luxuria e a tutti coloro che si sono sentiti giustamente offesi da una frase grave e irresponsabile pronunciata ieri sera durante il concerto di piazza per festeggiare il nuovo anno".

"Cerveteri è una città che da sempre è in prima linea per i diritti, per l’uguaglianza e per il rispetto di tutti. Da sindaco già nel 2013 ho lanciato un piccolo ma importante segnale, istituendo il registro delle unioni civili e in questi mesi stiamo facendo una battaglia di disobbedienza civile per il riconoscimento delle coppie omogenitoriali. Mai abbiamo fatto mancare il nostro apporto personale ed istituzionale ad iniziative e campagne di sensibilizzazione contro l’omofobia, la transfobia ed ogni forma di discriminazione. Questo episodio non ha nulla a che vedere con Cerveteri e con la sua gente e nei prossimi giorni inviterò certamente Luxuria per scusarmi di persona per quanto accaduto ieri sera". Anche Cristina D’Avena si è scusata prendendo le distanze dalla battuta del componente del gruppo dei Gem Boy

