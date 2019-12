L’oroscopo di oggi, martedì 31 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 31 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Il giro di boa dell’ultimo dell’anno vi vede alle prese con il classico bilancio. Inutile rimuginare sul passato, è al futuro che dovete guardare. Poltrire in casa immersi nella lettura vi gratifica.

Toro. Luna e Giove: un connubio perfetto per attraversare pieni di fiducia e ottimismo il confine tra il vecchio e il nuovo anno. Speranze fondate. Vacanze e legami si intrecciano a doppio filo.

Gemelli. Nonostante qualche fluttuazione dell’umore dovuta alla Luna, tra affetti, amici e inviti, fortunatamente non vi resta il tempo per piangervi addosso. L’amore va fortissimo, il partner non ha occhi che per voi!

Cancro. Non appena entrata in Pesci, la Luna vi invita a fare i bagagli e a partire per le vacanze dicembrine. In alternativa un romantico tête-à-tête al mare. Di fronte a una scelta, seguite il cuore.

Leone. Il clima di festa ha poca presa su di voi. Concentrati su sentimenti e lavoro, passate distratti dall’anno vecchio a quello nuovo.

Vergine. La facciata è spensierata, indossate l’abito scintillante comprato per l’occasione, ma dietro nascondete qualcosa che non riuscite a mandar giù.

Bilancia. Anche se l’amore vi appaga, la professione e le finanze rimangono i vostri cardini. Oggi fate uno stacco, festeggiando accogliete l’anno che verrà.

Scorpione. Luna, Sole e Giove aprono le danze trasportandovi in un’atmosfera sognante. Il 2020 si affaccia carico di grandi progetti e cambiamenti.

Sagittario. Il divertimento a Capodanno è quasi d’obbligo e quando si è incerti su quello che si deve fare, come nel vostro caso, arriva l’ansia da prestazione.

Capricorno. Il 2019 si chiude serenamente, con consapevolezza, tra propositi luminosi e costruttivi. Serata allegra, circondati dagli amici più cari. Tanti buoni motivi per festeggiare.

Acquario. FebbraioSostenuta per un acquisto significativo, una spesa vi gratifica anziché preoccuparvi, tanto più se confermata dall’apprezzamento dei parenti. Giornata strana ma soddisfacente.

Pesci. Sorretta da Sole e Giove, la Luna vi anima di entusiasmo. Snobbate le feste vuote e chiassose, a favore di una cena in casa con pochi intimi.

