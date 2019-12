L’oroscopo di oggi, venerdì 27 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 27 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Nervi scoperti per via di inconvenienti e imprevisti che si inseriscono nella vostra tabella di marcia. L’irritazione complica il lavoro e la vita privata.

Toro. Per la stabilità emotiva contate sulla Luna in Capricorno. Di fronte ai problemi che si presentano, avrete logica, praticità e self-control.

Gemelli. Rimanete in disparte per qualche giorno a recuperare equilibrio ed energie, lasciando agli altri logoranti discussioni e lotte di potere.

Cancro. Seccature varie scompigliano la vostra stabilità emotiva e i nervi potrebbero saltare. La socievolezza crolla, avete voglia di tornare nella vostra “tana”.

Leone. Sembra proprio che dobbiate prendere in mano le redini di una situazione lavorativa che può aver causato preoccupazioni. Pretendete chiarezza.

Vergine. La Luna in Capricorno vi infonde la sua energia positiva, facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità. Desideri da realizzare.

Bilancia. Forse state covando malumori che non riuscite a manifestare. Discussioni in casa per futili motivi potranno rendervi piuttosto irrequieti.

Scorpione. La Luna in Capricorno vi regala una marcia in più, da utilizzare possibilmente in campo amoroso. Le faccende intricate trovano una soluzione.

Sagittario. Vi saprete destreggiare fra svariati compiti e ritagliarvi anche tempo per lo svago e il relax. La vostra attività vi darà più soddisfazioni del previsto.

Capricorno. Supportata da Plutone, la Luna nel segno promuove progetti a lunga scadenza, senza trascurare passione e amore, in pole position nei vostri pensieri.

Acquario. Voglia di evasione, di fuga più o meno cosciente, che può mandare in crisi un rapporto. Chiedete consiglio alla vostra esperta guida interiore.

Pesci. Grazie all’alleanza della Luna con Nettuno, saprete capire meglio le esigenze di chi vi circonda. Programmi di viaggio, idee e aspirazioni chiare.

