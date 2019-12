L'oroscopo di oggi, mercoledì 25 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 24 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Qualcosa si mette di traverso, costringendovi a riconsiderare le vostre scelte. Vi consola una ventata di amoroso entusiasmo. Cercate diversivi.

Toro. Soffia un vento di serenità, con la Luna in Capricorno addolcita da Giove. Un regalo in ritardo ma inatteso vi procurerà un grandissimo piacere.

Gemelli. La giornata di per sé non è esaltante, ma un pizzico di monotonia non è da disprezzare. Se invece volete un po’ di movimento, tirate fuori la creatività.

Cancro. Sotto il tiro della Luna, la relazione con gli altri è osteggiata. Invece di insistere dando via libera alle polemiche, optate per il silenzio.

Leone. Atmosfera un po’ pigra, sull’onda di un bisogno di certezze emotive che trova la sua soddisfazione nelle abitudini ormai consolidate.

Vergine. Con la Luna in aspetto favorevole che dispensa tenacia, ambizione e concretezza, gli obiettivi a cui mirate si vanno gradualmente avvicinando.

Bilancia. Contro la Luna in Capricorno fautrice di imprevisti e battibecchi, sfoderate il vostro self-control: non sarà risolutivo, ma almeno non combinerete guai.

Scorpione. Con la Luna in Capricorno, potete stare tranquilli: avete finalmente imboccato la direzione giusta e tutto magicamente procede senza scosse.

Sagittario. L’elasticità mentale non vi fa certo difetto e renderà agevole lo studio, ogni altra attività e l’apprendimento di tecniche nuove.

Capricorno. Acquisite più sicurezza, più elementi di giudizio, maggiori informazioni, e quando verrà il momento di realizzare i vostri progetti, saprete come muovervi.

Acquario. Amministrate le energie mentali con accortezza, per non rischiare di sprecare le ottime potenzialità di questo periodo. Bisogni culturali e spirituali.

Pesci. Luna e Giove in Capricorno strizzano l’occhio a Urano: una configurazione vincente che fa balzare alle stelle le vostre azioni e quotazioni.

