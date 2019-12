Wanda Nara: "Quanto conta il sesso da 1 a 10? Dieci! Con me mai nessuno ha fatto cilecca"

Wanda Nara si racconta a "Le Iene" e lo fa, come al solito, senza censura. "Mi è capitato di mettere le corna, ma mai a Mauro, considerando che conosce tutte le mie password. Sono certa che non l'abbia fatto neanche lui, gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla!".

La Nara non si ritra certo indietro quando si parla di sesso: "Quanto conta da 1 a 10? 10! Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me. La prima volta? A 18 anni. Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po'". Sul presunto flirt col centrocampista croato Marcelo Brozovic, ex compagno di squadra di Icardi, la Nara svela che "si tratta del gossip che più mi ha dato fastidio, totalmente inventato, una storia d'amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia".

