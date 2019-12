L'oroscopo di oggi, martedì 24 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 24 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Sarà facile portare a termine le varie incombenze: ultimare le compere, incartare i regali, decidere il menu. Sarete precisi e scrupolosi.

Toro. Invece di fasciarvi la testa prima di rompervela, ipotizzando una dimenticanza imperdonabile, respirate con calma e rivisitate ogni dettaglio.

Gemelli. Piccole ansie a turbare la vigilia. L’organizzazione è carente, ma avete fatto del vostro meglio. Godetevi la compagnia delle persone care. Doni ad effetto.

Cancro. Il Natale è cambiato, ma per voi amanti del passato l’atmosfera è ancora quella di una volta. Un senso di calore, di famiglia e di pace.

Leone. Vi sentite rassicurati, tutto sta andando come da copione. Ora basta dare gli ultimi ritocchi, e i festeggiamenti possono lietamente cominciare.

Vergine. I preparativi oggi li avvertite più come un dovere che come una gioia. Restano ancora mille cose da fare e gli imprevisti di certo non vi aiutano.

Bilancia. Potenziata da Venere, la Luna in Sagittario è una mano santa per il cuore. Messaggi affettuosi, auguri inaspettati da qualcuno a cui tenete molto.

Scorpione. La giornata vi elargisce uno stato d’animo eccezionale: sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate.

Sagittario. Vigilia canonica, imperniata sugli aspetti spirituali del Natale. Nella meditazione e nel silenzio, ritrovate le vere motivazioni di questa ricorrenza.

Capricorno. Avete estro e buongusto: potrete abbellire la casa, fare innovazioni simpatiche che coniughino tradizione e originalità. Una sorpresa in arrivo.

Acquario. Complice la Luna in Sagittario armonica a Venere, vi trovate in ottima disposizione di spirito. Dalle amicizie in arrivo pensieri che vi esaltano. Momento generoso per le coppie ancora in costruzione, smalto ritrovato per quelle datate.

Pesci. Avete lavorato sodo e più che di chiasso avete voglia di tranquillità. Genitori, partner e amici intimi per un Natale davvero con i tuoi.

