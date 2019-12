L'oroscopo di oggi, lunedì 23 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 23 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Quando, come oggi, non ci sono interferenze esterne a disturbarvi, riuscite a smaltire una montagna di lavoro arretrato a tempo di record. Bravi!

Toro. Sebbene la Luna in Scorpione abbia sempre su di voi un effetto dissestante, immersi come siete nel clima festivo, il turbamento è di breve durata.

Gemelli. Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento deciso, riscuoterete parecchie soddisfazioni.

Cancro. La Luna transita in Scorpione, e la vita continua a sorridervi. Soluzioni inaspettate, intuizioni fortunate: prendete la mira e farete centro!

Leone. Giornata non di tutto riposo. I contrattempi, l’accavallarsi degli impegni e un po’ di ansia vi mettono di cattivo umore. State troppo sul chi va là.

Vergine. Con il sostanzioso aiuto che arriva dal cielo, potete realizzare buona parte di ciò che avete in mente. Fatti e persone si muovono nella direzione desiderata.

Bilancia. Dovete intensificare gli sforzi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso, e arrivare all’anno nuovo alleggeriti e con la coscienza a posto.

Scorpione. Passione e una buona dose d’iniziativa. Nella professione siete determinati e aperti alla cooperazione. Idee e desiderio di rinnovamento: andate avanti!

Sagittario. Un’atmosfera fatta apposta per l’introspezione, per ascoltare la voce di dentro, per fare il punto della situazione in silenzio, via dal baccano.

Capricorno. Grazie all’apporto di efficienza e spirito costruttivo, la vostra attività procede speditamente. Determinazione e tenacia, tutto sotto controllo.

Acquario. Cupi e ombrosi, non risparmiate critiche alle persone vicine, ma non siete d’altra parte disposti ad accettare appunti di nessun genere.

Pesci. Fino a quando la Luna in Scorpione vi guarda con benevolenza non potete aspettarvi che belle sorprese, allegria e tanta creatività.

