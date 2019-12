L'oroscopo di oggi, sabato 21 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 20 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Giornata complessa, sul fronte emotivo. Avete voglia di coccole, ma siete voi stessi a rifiutarle allontanando la persona del cuore con atteggiamenti scostanti.

Toro. Emozioni vive, ora profonde ora un po’ estreme, vi faranno sentire partecipi di quanto accade intorno a voi, ricchi di aspettative.

Gemelli. Neanche il fatto che siete al lavoro può togliervi il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia, dispensatrice di fantasia, dolcezza e intuizione.

Cancro. Niente lamenti, se oggi il partner prende le dovute distanze. Siete freddi come un iceberg, tanto da scoraggiare qualunque proposta di pace.

Leone. Non vi lasciate sfuggire un’occasione d’oro, e con una mossa elegante e tempestiva portate a termine con successo affari, trattative e... conquiste.

Vergine. La professione resta croce e delizia. Il senso del dovere vince sulla voglia di trasgressione e collaborare con gli altri tiene a bada eventuali colpi di testa.

Bilancia. Nel vostro ambiente vi fate un’ottima pubblicità e riscuotete successo. Avete carisma, equilibrio e con le vostre trovate vi aggiudicate un buon seguito di fans.

Scorpione. Se a causa di un’incomprensione con amici e parenti si è interrotto il dialogo, cercate soluzioni ragionevoli e vantaggiose per tutti.

Sagittario. Un successo legale, una multa scampata, una controversia che si risolve a vostro favore sono sufficienti per farvi sentire baciati dalla fortuna.

Capricorno. Non tutto ciò che avete in mente può essere messo in pratica, soprattutto a causa della situazione esterna che non è ancora ben definita.

Acquario. Un clima costruttivo, grazie alla coppia Luna-Mercurio che si fa in quattro per tenere insieme le vostre certezze. Progetti a breve scadenza.

Pesci. Interessante questa giornata dal ritmo lento, ma che offre anche ampi spunti di riflessione in merito a questioni economiche di un certo rilievo.

