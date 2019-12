L’oroscopo di oggi, giovedì 19 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 19 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Conflitti interiori irrisolti vi rendono spigolosi. Combattete per la vostra realizzazione, ma alcune prese di posizione irritano la vostra metà. Consolidare o chiudere è il dilemma di una scelta affettiva.

Toro. Qualche dissidio per motivi economici, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario.

Gemelli. Una giornata frizzante e vitale da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita sentimentale. Avrete molte opportunità, datevi da fare.

Cancro. Tenete a freno il vostro orgoglio e, ammettetelo, anche la permalosità. Potrete così muovervi con successo, offrendovi perfino qualche piccolo lusso. Non è il momento per mettere in campo progetti ambiziosi.

Leone. Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di un esito vantaggioso per i vostri interessi.

Vergine. Accettate tranquillamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo.

Bilancia. Con il partner le discussioni vertono sul denaro e le faccende pratiche, ambiti nei quali adesso si manifestano le maggiori divergenze di vedute.

Scorpione. Scelte importanti riguardo la carriera possono mettervi in difficoltà, con indecisioni e timori da bloccare sul nascere. L’amore riserva gradite sorprese.

Sagittario. La Luna riequilibra le emozioni e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente.

Capricorno. Qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente: rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si risolveranno.

Acquario. Superfavoriti dalla Luna, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, affetto e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza.

Pesci. Evitate antagonismi nella sfera lavorativa: sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere i meritati successi. Una gita con la famiglia.

