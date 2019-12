L’oroscopo di oggi, lunedì 16 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 16 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Portentoso il trigono Luna-Sole! Giornata perfetta per voltare pagina in amore, archiviando definitivamente una persona dalle intenzioni poco chiare.

Toro. La Luna in orbita fastidiosa vi dà del filo da torcere, rendendovi instabili e irrequieti. Per non smarrire la bussola, appellatevi all’innato buonsenso.

Gemelli. Meglio di così non potrebbe andare: coccolatissimi dal sestile della Luna, risolvete con un colpo di genio questioni complicate. Il vuoto del cuore lo colmano le amicizie, sulle quali potete contare.

Cancro. Buone iniziative per le prossime festività, ma le relazioni affettive restano in forse. Prima di cercare l’accordo con l’altro, trovatelo in voi stessi.

Leone. Confortata dal Sole, la Luna nel segno mantiene le sue promesse. Aiuti provvidenziali, idee vincenti, cambiamenti repentini e molto positivi.

Vergine. Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere qualunque decisione. Agendo d’impulso potreste sbagliare bersaglio e valutazione.

Bilancia. Il momento è ideale per chi come voi ha bisogno di nuovi incontri, di comunicazioni e di condividere con gli altri interessi, opinioni e svaghi.

Scorpione. La Luna in Leone alimenta l’ambizione, tuttavia non è il caso di fare un passo troppo lungo, magari soltanto per dimostrare di cosa siete capaci.

Sagittario. Complice la Luna in Leone, siete pronti per imprese coraggiose. Una vacanza avventurosa, un affare con l’estero, una dichiarazione d’amore.

Capricorno. Nel lavoro trovate nuove motivazioni impegnandovi in équipe, ma le riflessioni sono dovute a profondi mutamenti forse ancora interiori. Un lunedì che non porta annunci di tempesta. Energia fisica ben calibrata.

Acquario. Come di consueto la Luna in Leone vi crea una serie di intoppi, specie se avete impegni mondani e morite dalla voglia di farvi notare.

Pesci. Oggi il buonsenso vi suggerisce le parole e i gesti più adatti per rappacificarvi con qualcuno. Approfittatene, se avete qualcosa da farvi perdonare.

