Diana Del Bufalo: "La mia storia con Paolo Ruffini è finita, provo rabbia"

Con un lungo post sui social, Diana Del Bufalo ha annunciato che fra lei e Paolo Ruffini è finita già da un mese e mezzo.

Una "delusione" per l'ex concorrente di Amici che si dice anche piena di "rabbia e risentimento".

"Con il rischio di sembrare patetica, - ha spiegato la Del Bufalo - comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui, tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna, per questo lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole. È poco? Non direi proprio. Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo".

La Del Bufalo ha dunque messo a tacere le continue indiscrezioni su una possibile crisi fra i due, confermando la definitiva rottura.

Sempre qualche tempo fa, la Del Bufalo aveva definito la sua storia con Ruffini tormentata e piena di alti e bassi.

La Del Bufalo ha conosciuto il successo nel 2010, partecipando ad Amici. La sua eliminazione, durante la fase serale del talent show, sollevò delle polemiche soprattutto da parte di Platinette. Dopo Amici, continua in tv conducendo il programma Mai dire Amici, un programma di satira ideato dalla Gialappa's Band per Canale 5.

Sul piano sentimentale, dopo una relazione con il cantante Francesco Arpino, nel 2015 ha iniziato una relazione con Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione del programma Colorado su Italia Uno.

© Riproduzione riservata