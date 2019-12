L’oroscopo di oggi, domenica 15 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 13 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Cielo brillante, con la Luna appena approdata nel segno del Leone. Positivo per quanto riguarda i viaggi, i figli e l’amore, la creatività.

Toro. Momenti no a causa della dissonanza tra Luna e Urano. Cambiamenti improvvisi non vi danno tregua, ma alla fine si riveleranno la vostra fortuna.

Gemelli. La Luna, complice in sestile, garantisce una giornata piacevole all’insegna della comunicativa. Privilegiati gli studi e i progetti di lavoro.

Cancro. Non concentratevi esclusivamente sulle difficoltà, evitate di coltivare stati d’animo negativi e, soprattutto, introducete leggerezza nei pensieri.

Leone. Per i single è festa grande, ma nelle coppie emergono divergenze da appianare con molto tatto, diplomazia, e un dialogo aperto e sincero.

Vergine. Il conto in banca può gioire di nuove entrate. Bene anche il lavoro, ma occhio agli sgambetti di un avversario e agli attriti con qualche collega.

Bilancia. A vostro favore si muove la Luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e le iniziative professionali.

Scorpione. La Luna alta nel cielo e dissonante a Urano vi mette il sale sulla coda, rendendovi impazienti e frettolosi. Tensioni sia in amore che nel lavoro.

Sagittario. Atmosfera positiva ammantata dai raggi benevoli della Luna in trigono a Mercurio. Carisma in ascesa e consensi in ogni campo.

Capricorno. State lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare.

Acquario. Giornata problematica, con la Luna quadrata a Urano. Avete un diavolo per capello, meglio non pestarvi i piedi altrimenti voleranno scintille!

Pesci. Date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi, e non fatevi risucchiare dagli impegni. Fate le vostre scelte, ma non abbiate fretta.

