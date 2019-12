L’oroscopo di oggi, sabato 14 dicembre, segno per segno

Ariete. Malinconie e ripensamenti portati a galla da vecchie ruggini familiari. Con più obiettività e meno impeto, darete risposte adeguate.

Toro. Influssi positivi, sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere.

Gemelli. In arrivo un segnale convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto.

Cancro. Armonica a Marte, la Luna è fautrice di intuizione e creatività. Se siete alle prese con una questione delicata, puntate sulla tempestività.

Leone. Mercurio vi sorride con leggiadria e vi indica il percorso per ottenere l’amore di qualcuno che non è affatto indifferente al vostro fascino.

Vergine. Clima ideale per i preparativi natalizi, ma anche per una puntatina al centro commerciale, al parco giochi con i bambini, una visita ai parenti.

Bilancia. Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più se avete accanto una presenza affettuosa e sorridente.

Scorpione. Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione.

Sagittario. Avete gli strumenti giusti per valutare con realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di pazienza, di trasformarle.

Capricorno. Potrete intervenire con successo in un legame affettivo che sta attraversando una fase di stallo, purché mostriate voglia di mettervi in gioco.

Acquario. Vi viene offerta una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia; per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici.

Pesci. Inventiva e propositi di largo respiro, grazie alla Luna sostenuta da Marte. Tra calcoli e bilanci, traducete in realtà tutti i vostri sogni.

© Riproduzione riservata