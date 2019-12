L'oroscopo di oggi, venerdì 13 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 13 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La giornata si prospetta abbastanza fiacca, la comunicativa è in ribasso e non bastano le coccole di chi vi vuole bene a farvi cambiare umore. Un’atmosfera monotona.

Toro. Studi, contratti e amore vi tengono sotto pressione. Contro una crisi di coppia, la terapia è un viaggio. Regalatevi una breve vacanza.

Gemelli. Inseguire obiettivi professionali ambiziosi e dar retta a un partner volubile vi stanca: sognate successi superlativi, ma la realtà è sfuggente.

Cancro. Contro la persona che amate, se di malumore, la miglior difesa è la dolcezza. Fate valere le vostre esigenze e non fatevi ingannare dalle lusinghe.

Leone. Per molti è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma attenti a non trascurare la famiglia per la carriera.

Vergine. Savoir-faire e abilità vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi.

Bilancia. Non sarete al massimo della forma e dell’umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse.

Scorpione. Questo venerdì trascorre in serenità e getta una luce nuova su spinose questioni di vecchia data. La fiducia nel domani supera qualunque ostacolo. Si riallacciano rapporti allentati con i parenti.

Sagittario. Fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato, vi basta un buon sonno per recuperare l’ottimismo e ripartire con la consueta carica.

Capricorno. Infastidita dall’opposizione di Giove, la Luna in Cancro ha la meglio sulla razionalità e sull’autocontrollo vantati dal vostro segno.

Acquario. Arriva un pizzico di quiete dopo le follie dei giorni precedenti, ma è soltanto una pausa, nel bene e nel male nuove emozioni vi attendono.

Pesci. Un bel tuffo nel vostro elemento, grazie alla Luna in Cancro. Ideale per trascorrere un po’ di tempo in pace con i bimbi, il partner e i familiari. Preparatevi alle feste.

© Riproduzione riservata