L'oroscopo di oggi, mercoledì 11 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 11 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna in Gemelli ci mette la disinvoltura, la simpatia e il brio, spetta a voi rendere credibili parole e azioni per centrare il bersaglio.

Toro. Amore è... un partner presente e una routine che offre stabilità e sicurezza. Venere e Saturno confermano che intenzioni e sentimenti sono serissimi. Potete contare su metodo e logica per spazzare via eventuali ostacoli.

Gemelli. Siete inquieti, mutevoli, turbati, ma anche queste cadute servono a rendervi più consapevoli e a risvegliare la determinazione.

Cancro. Vera o presunta, la sensazione è di solitudine. La vostra metà impegnata nelle sue faccende vi trascura, ma dimenticate che voi fate altrettanto.

Leone. Fortunatamente gli amici e l’amore non vi mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea, in questo periodo faticoso e stressante.

Vergine. Disorientati dalla Luna in Gemelli dissonante a Nettuno, perdete in razionalità e senso pratico, ma guadagnate in adattabilità e pazienza.

Bilancia. Il cambiamento è nell’aria, specie se chi vi è accanto non gradisce le vostre iniziative. Se una storia è giunta al capolinea, lasciatela andare.

Scorpione. La giornata scorre attorno alle tematiche dei progetti per il futuro. Anche se il rapporto è in fase iniziale, le prospettive sono concrete. Un po’ di fiacca nell’attività.

Sagittario. Che non siete in vena si capisce al primo sguardo, immusoniti e taciturni. I responsabili sono Luna e Nettuno, che vi confondono e creano disordine.

Capricorno. Le vostre capacità organizzative, oltre a facilitare i rapporti con gli altri, vi aiutano a risolvere questioni apparentemente insormontabili.

Acquario. Mercoledì produttivo per chi opera nel commercio. Portate a casa forse pochi soldi, ma tante soddisfazioni e nuovi clienti. Fascino malandrino.

Pesci. In caso di chiacchiere spiacevoli, i familiari e la persona amata sono alle vostre spalle, vi proteggono prendendo posizione a vostro favore. Gli ostacoli vi sembreranno più grandi di quanto lo siano in realtà.

