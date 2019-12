L'oroscopo di oggi, lunedì 9 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 9 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Questo lunedì sarà benevolo nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono risultati incoraggianti nel lavoro e nell’economia.

Toro. Rientro inatteso all’ovile di un ex dato per disperso e contro ogni logica la passione si riaccende. Però per ora tenetelo un po’ sulla corda.

Gemelli. Una giornata che non offre grandi slanci o emozioni, ma che in compenso vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare.

Cancro. Supportata da Nettuno, la Luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buonumore!

Leone. Sui problemi materiali e le piccole tensioni di coppia, trionfa la saggezza che arriva dal cuore. Ottimi risultati, per merito delle vostre risorse.

Vergine. Fase eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Il successo è assicurato!

Bilancia. La nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c’è spazio per un nuovo amore.

Scorpione. Nonostante l’alleanza con Nettuno, che la rende più conciliante, la Luna in Toro punta il dito sulle vostre mancanze: impulsività e incoerenza.

Sagittario. L’ingresso di Mercurio nel vostro segno preannuncia buone opportunità negli studi e negli affari che mettono in moto le vostre attitudini.

Capricorno. Complice il transito della Luna armonica, disponibilità e buonumore si stabilizzano. Ore tranquille vivacizzate da piacevoli sorprese.

Acquario. Agli strali lanciati dalla Luna a Marte che vi causano cali di energia, opponete un atteggiamento zen e non prendete troppo sul serio i vostri malumori.

Pesci. Logica e buonsenso sono i vostri antidoti contro alti e bassi dei rapporti. Motivazione e grinta concentrati sugli studi e sulle finanze.

