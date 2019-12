L'8 dicembre si celebra l'Immacolata Concezione, ecco il suo significato

L'8 dicembre si festeggia l'Immacolata Concezione. Secondo la Chiesa Cattolica infatti la Vergine, a differenza del resto dell'umanità, nacque senza il peccato originale, appunto senza nessuna macchia. Il dogma fu proclamato l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus” ed è ecco perché la festività è fissata per questa data.

"La beatissima Vergine Maria - si legge nella bolla papale - nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale".

Secondo la tradizione, a Roma, tutti i cittadini portano il proprio omaggio presso la statua dell’Immacolata in piazza Mignanelli. I primi a deporre una ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine sono i Vigili del fuoco in ricordo dei propri colleghu. L'arrivo del Pontefice invece, come avviene dal 1953, è previsto per le 16. Qui papa Francesco reciterà una preghiera alla Madonna e lascerà i fiori alla sua base.

