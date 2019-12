Sanremo Giovani, ecco gli altri 5 finalisti in corsa per l'Ariston

Sono Jefeo, i Réclame, Shari, Avincola e gli Eugenio in via Di Gioia gli altri cinque finalisti che si sfideranno il 19 dicembre nella serata conclusiva di "Sanremo Giovani 2019" in onda in prima serata su Rai 1. I primi cinque, decretati nelle scorse settimane, sono Fasma, Fadi, Thomas Bocchimpani, Leo Gassman e Marco Sentieri.

In palio 5 degli 8 posti disponibili per la sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2020 del prossimo febbraio. Gli altri 2 saranno invece assegnati agli artisti provenienti da Area Sanremo e uno spetta di diritto alla vincitrice di Sanremo Young.

Nel corso della seconda semifinale di "Sanremo Giovani a ItaliaSì!", condotto da Marco Liorni affiancato da Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli, si sono affrontati i cantanti conosciuti la scorsa settimana. A votarli per il 50% la giuria demoscopica e per la restante parte la Commissione musicale del Festival composta dal direttore artistico Amadeus insieme a Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

La prima sfida ha visto trionfare "Un due tre stella!" del 19enne Jefeo di Milano contro la lucchese Giulia Mutti in gara con "Romanzo cattivo". Protagonisti invece del secondo duello musicale la band romana dei Réclame con "Il viaggio di ritorno" vincitori contro Libero, 29 anni di Genova che ha presentato "La casa del vento". Vince la terza gara la 17enne Shari che con il brano "Stella" si è scontrata con Simona Severini ("Una cosa bella").

La semifinale continua con la sfida tra il ragusano Nico Arezzo ("Volo") battuto da Un rider di Avincola. Sono gli Eugenio in via Di Gioia con "Tsunami" gli ultimi finalisti che sconfiggono Mike Baker ("Stupido") e puntano al palco dell'Ariston.

