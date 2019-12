Stelle di Natale in piazza contro le leucemie, dove acquistarle in Sicilia

Stelle di Natale in piazza nel week end. Torna in piazza il tradizionale appuntamento con l'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. In piazza migliaia di volontari in 4000 piazze italiane. Oltre 800mila stelle di Natale saranno distribuite nei giorni 6, 7 e 8 dicembre con un contributo minimo associativo di 12 euro.

Le stelle di Natale solidali saranno distribuite, assieme al nuovo numero del giornalino Ailnews, in numerose piazze di Palermo, davanti a moltissime parrocchie, nei comuni del Palermitano e del Trapanese e nelle altre province. Saranno coinvolti circa 200 volontari.

“I fondi raccolti con la manifestazione verranno impiegati soprattutto per supportare la ricerca, l’assistenza domiciliare e tutte i servizi in favore dei malati e dei loro familiari - dichiara il presidente di Ail Palermo, Pino Toro - in particolar modo l’accoglienza per i pazienti fuorisede nelle Case Ail La Coccinella e La Chiocciola e il trasporto dai paesi più lontani ai luoghi di cura”.

A Palermo stand aperti dalle 9 alle 20, in piazza Verdi-Teatro Massimo, piazza Unità d’Italia, piazza Croci, via Magliocco, viale Strasburgo-Oviesse, via Leonardo da Vinci – Oviesse, corso Calatafimi accanto a Oviesse. L’8 dicembre i volontari saranno presenti davanti a numerose chiese.

In provincia di Palermo: Alimena, Alia, Aliminusa, Altavilla milicia, Bagheria, Belmonte mezzagno, Baucina, Bisacquino, Bompietro, Campofelice di roccella, Campofiorito, Camporeale, Carini, Casteldaccia, Castellana sicula, Castelbuono, Cefalù, Cerda, Corleone, Ficarazzi, Finale di Pollina, Gangi, Geraci siculo, Giuliana, Gratteri, Godrano, Isnello, Lascari, Monreale, Montemaggiore Belsito, Partinico, Petralia soprana, Piana degli albanesi, Polizzi generosa, Prizzi, San Cipirello, San Mauro Castelverde, Sciara, Termini imerese, Terrasini, Torretta, Trappeto, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Vicari.

Inoltre nella città di Trapani, in piazza Municipio di fronte alle Poste centrali, ed ad Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi.

Stand aperti anche a San Giovanni Gemini, Enna, Menfi, Sciacca.

Per il terzo anno consecutivo le associazioni dei fioristi e dei pubblici esercizi di Confcommercio Palermo si sono attivate per promuovere la vendita delle Stelle. I fioristi che hanno aderito all’iniziativa potranno effettuare la vendita diretta per conto dell’Ail o anche la “prevendita” attraverso l’emissione di un buono che darà diritto a ogni acquirente di ritirare poi la pianta in uno dei tradizionali gazebo dell’Ail.

© Riproduzione riservata