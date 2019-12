Marco Carta svela il volto del fidanzato Sirio: la prima foto sui social

"Scelgo mille volte te". Questa la dedica di Marco Carta al fidanzato Sirio Campedelli, attraverso una foto condivisa su Instagram in cui il cantante mostra per la prima volta il volto del suo compagno.

I due stanno insieme da un po' di tempo ma finora Carta ha sempre voluto tutelare la privacy di Sirio, non mostrando il suo volto.

Mai una foto insieme condivisa sui social, per evitare l'assedio mediatico. Marco e Sirio escono dunque allo scoperto in una strada di Roma. "In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. Una foto di te e di me", ha scritto Carta sui social. Ultimamente, Carta era finito al centro della cronaca per un furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, per un valore di 1200 euro. Il fatto è accaduto lo scorso giugno. Accusato del furto, Carta è stato poi assolto.

