L'oroscopo di oggi, lunedì 2 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 2 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Aspetti armonici vi promettono un lunedì stimolante, fautore di nuove amicizie e di nuove collaborazioni. Riunioni da non perdere.

Toro. Per quanto ci sia qualcosa che vi turba, riuscite a non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario, mantenendo un atteggiamento sereno.

Gemelli. Una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, contatti e incontri. Siete perdutamente innamorati? Confessatelo a un amico.

Cancro. Studi, lavoro, vita personale, affetti, tutto adesso sta attraversando un periodo davvero importante che fa girare un po’ la testa.

Leone. Piccole contrarietà vi vedono sfasati e non proprio contenti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque vi contraddica.

Vergine. Rilassatevi, non spaccate sempre il capello in quattro. Se qualcosa non è fatto a puntino, non badatevi, e cercate di sorridere di più.

Bilancia. La vita di coppia appare un po’ burrascosa, ma anche carica di entusiasmo e soprattutto di disponibilità al confronto, per non ricadere nei vecchi errori.

Scorpione. Un gran daffare dentro casa. Le pressioni vi irritano, vi fanno perdere tempo e motivazione. Cercate di essere meno ruvidi con i collaboratori.

Sagittario. Voglia di novità, di sperimentare legami di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili.

Capricorno. Una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare facilitando, sia nuove conoscenze sia l’estraniarvi dai consueti e faticosi impegni domestici.

Acquario. A dare del filo da torcere alla vostra Luna ci si mettono sospetti e contrattempi, forse più immaginari che reali, nelle vesti di Mercurio in Scorpione.

Pesci. Giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto avrete la possibilità di assecondare l’impellente bisogno di riposo.

