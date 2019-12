L'oroscopo di oggi, domenica 1 dicembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 1 dicembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. In sestile al Sole, la Luna in Acquario fornisce qualità preziose per chi si sente in vena di iniziative avventurose e progetti umanitari.

Toro. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste, o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con i familiari.

Gemelli. La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di tranquillità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la domenica nel modo migliore.

Cancro. Una situazione particolare potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare le vostre esigenze. Marte vi rende combattivi.

Leone. Avete la bella fortuna di poter contare su dei veri amici, cercate di passare più tempo con loro. Ne ricaverete stimoli nuovi e tanto benessere. Discussioni appassionate sulle questioni che vi stanno più a cuore.

Vergine. Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi: siete abili, potete farcela. Individuate le vostre priorità. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione.

Bilancia. La giornata promette novità eccitanti, cambiamenti, comunque delle sorprese, grazie alla Luna in Acquario armonica al Sole. Messaggi d’amore on line.

Scorpione. Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo qual è la mossa migliore da fare, e di muovervi in tempo. Frenate l’impazienza e concentratevi sui vostri compiti.

Sagittario. Programmi speciali da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di entusiasmo. Momento ispirato a una maggiore libertà di pensiero e di azione.

Capricorno. Cercate di essere aperti alle innovazioni che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Gioiosa e movimentata la vita sociale.

Acquario. Stretta fra gli imprevisti sul lavoro e le pretese della famiglia che condizionano la libertà di agire, la Luna nel segno non brilla come dovrebbe.

Pesci. La vostra carriera guadagna molti punti: siete abili e convincenti, e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco.

