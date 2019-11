L'oroscopo di oggi, venerdì 29 novembre, segno per segno

Ariete. Grandi ambizioni, sproporzionate alle forze in gioco. In più, ve la dovete vedere con schemi che non condividete e ingabbiano il vostro entusiasmo.

Toro. Di conferme rassicuranti il partner ve ne regala a gogò, condividete ideali e progetti ribadendovi il reciproco attaccamento con tenerezze e premure.

Gemelli. Giornata giù di tono. Il sentimento, se c’è, vola per conto proprio sulle ali della fantasia, snobbando gli schemi e i rapporti tradizionali.

Cancro. Confrontandovi con il partner, mettete in moto la sensibilità e vedete il mondo anche attraverso gli occhi dell’altro: l’amore educa e completa.

Leone. Venerdì di lavoro. Se avete un’agenda già ben organizzata e strapiena, vi farete in quattro per chiudere la settimana senza lasciare sospesi.

Vergine. Splendida giornata, con tante stelle che vi reggono il gioco, rendendovi padroni assoluti della situazione, in pubblico come nel privato.

Bilancia. Sotto il tiro della Luna in quadratura, in famiglia si torna a parlare di ruoli: perché le cose funzionino bene, a ciascuno spetta un compito.

Scorpione. Prontissimi al lavoro, non solo alle trattative commerciali e ai viaggi d’affari, ma anche alla progettazione e al contatto con il pubblico.

Sagittario. Focus sulle finanze, soprattutto se c’è in ballo un trasloco o un acquisto immobiliare: con Nettuno in quadratura, la casa reclama spese continue.

Capricorno. A supporto dei sentimenti c’è una base tangibile, le persone care le amate in concreto, prodigandovi per loro e facendole sentire protette.

Acquario. Con la Luna e Saturno immobili e silenziosi in dodicesima Casa, oggi restate a guardare, lasciando che siano gli altri ad agire in vece vostra.

Pesci. Amore, amicizia, empatia: tutto si mescola nello stesso calderone, ma non ve ne fate un problema. Date tempo al tempo, che li saprà distinguere.

