Oggi, 28 novembre, è il Thanksgiving Day: la storia del Giorno del Ringraziamento

Il Giorno del ringraziamento o Thanksgiving Day è una festa cristiana di particolare importanza negli Stati Uniti d'America e si festeggia il quarto giovedì di novembre. In Canada i festeggiamenti invece avvengono il secondo lunedì di ottobre. Il primo giorno del Ringraziamento risale al 1621 quando a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini - i fondatori della prima comunità del puritanesimo nordamericano - si unirono per ringraziare il Signore del buon raccolto. Il raccolto fu un avvenimento particolarmente significativo tanto da portare William Bradford, Governatore della Colonia a Plymouth, a emanare quest'ordine: "Tutti voi Pellegrini, con le vostre mogli e i vostri piccoli, radunatevi alla Casa delle Assemblee, sulla collina... per ascoltare lì il pastore e rendere Grazie a Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni".

Il Giorno del Ringraziamento, come si festeggia

Fu Abramo Lincoln a proclamare la celebrazione del giorno del Ringraziamento: da quel momento diventò festa annuale, una giornata significativa e di unione dell'intero Paese. Oggi rappresenta una delle feste più importanti nel Nord America. Anche la Casa Bianca partecipa attivamente alle celebrazioni, con la tradizionale cerimonia della "grazia presidenziale" a due tacchini che avviene qualche giorno prima del Ringraziamento. Dal 1989 uno dei tacchini graziati apre la parata sulla Main Street di Disneyland, poi entrambi vengono trasferiti nel ranch di Frontierland, nel parco stesso.

Prima della parata e della tradizionale cerimonia del tacchino si sceglie quale dei due pennuti salvare: fino a quel momento entrambi attendono il loro destino, con un trattamento di lusso in un elegante albergo. Quest'anno protagonisti della festa sono Bread e Butter, rispettivamente 20,5 e 21,3 chili,provenienti dalla Carolina del Nord. Sul suo sito la Casa Bianca qualche giorno fa ha anche lanciato una sorta di sondaggio in cui gli americani hanno suggerito chi graziare. Come avvenne l'anno scorso, anche quest'anno entrambi i tacchini saranno graziati. La cerimonia del tacchino è un'istituzione che risale agli anni '40 quando i diversi presidenti americani hanno cominciato a risparmiare i tacchini a loro donati per il giorno del Ringraziamento.

Il Giorno del Ringraziamento, la tradizione a tavola

La celebrazione rappresenta un'occasione per riunirsi attorno al famoso tacchino per ringraziare Dio per ciò che si ha. La cena viene organizzata sempre a casa, secondo la tradizione. Ogni famiglia decide che tipo di ricetta utilizzare, ma generalmente il tacchino viene accompagnato da salsa gravy, puré di patate, patate dolci, salsa di mirtilli, verdure e torta di zucca. Tra le ricette più note, anche in vista del Natale, c'è quella di Gordon Ramsay che ha proposto un particolare tacchino ripieno.

