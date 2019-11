L’oroscopo di oggi, giovedì 28 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 28 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Contentissimi dei risultati ottenuti a seguito di un viaggio di lavoro, dove il vostro capo vi ha spediti per un meeting o una lunga trattativa.

Toro. Un viaggetto a due riaccende l’intesa, con o senza pupi al seguito sarà uno splendido momento, ideale per godersi la magia dei colori autunnali.

Gemelli. Il rischio peggiore oggi è quello della dispersione. Le vostre risorse potrebbero sparpagliarsi qua e là senza che riusciate ad ottenere risultati.

Cancro. Nella realtà tutto non si può avere. O puntate sul lavoro e la carriera oppure rinunciate a qualcosa a favore dell’amato bene e dell’armonia di coppia.

Leone. La giornata soddisfa appieno le vostre aspettative. Tanto buonumore e una bella trovata che vi varrà consensi e simpatie nell’ambiente.

Vergine. La vostra attività lavorativa procede alla grande, nonostante la famiglia vi distolga dalla carriera e l’amore reclami a gran voce la sua parte.

Bilancia. Resa ancora più socievole da Giove, la Luna promette affari proficui. In proprio lavorate di lena, sicuri che sarà la vostra giornata fortunata.

Scorpione. Per le storie ancora in rodaggio vige il piacere della conoscenza reciproca, entusiasmandovi ogni volta che scoprite di avere un punto in comune.

Sagittario. La Bianca Signora oggi passeggia nel vostro segno in compagnia di Giove, ravvivando la fiamma dell’entusiasmo e il piacere della condivisione.

Capricorno. Buona collaborazione nel lavoro di squadra, al riparo da invidie e gelosie. Qualcuno individua le vostre ambizioni e condivide i vostri sogni.

Acquario. Tagliati per gli scambi, senza un giro di persone attorno vi sentite spaesati. Staff complice e collaborativo, anche il guadagno vi soddisfa.

Pesci. Il pomeriggio è il momento clou della giornata, quando la Luna muoverà incontro a Venere: dall’amicizia all’amore, sarà il salto del canguro.

