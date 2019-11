L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna oggi vi parla di vitalità e buona compagnia. Peccato che all’ultimo momento un dubbio amletico vi faccia desistere dall’accettare un invito.

Toro. In prima linea l’amicizia, favorita dal sestile di Nettuno, peccato che a infiacchirla subentri la Luna, che scompiglia progetti e sentimenti.

Gemelli. Luna nel segno opposto, in quadratura al caotico Nettuno: solite incomprensioni col partner in merito all’organizzazione dei programmi quotidiani.

Cancro. Tanta voglia di rendersi utili, magari andando incontro alle esigenze altrui. Peccato che oggi non riusciate a prendervi cura nemmeno di voi stessi.

Leone. Qualsiasi cosa facciate, al lavoro o nel tempo libero, la luce dei riflettori cade su di voi, illuminando la vostra espressione soddisfatta.

Vergine. Tensioni in famiglia e pure con il partner, svagato ma leale, al punto che pur non condividendo parole e modi, prenderà le vostre difese.

Bilancia. La giornata è all’insegna del buonumore, grazie alla Luna amica. Il vostro contribuito è prezioso per la buona riuscita di un’iniziativa. Perfetta armonia con ciò che vi circonda.

Scorpione. La prima preoccupazione è far felici le persone care, la seconda quella di acquistare qualcosa di funzionale per la casa e di gradito per i figli.

Sagittario. Ipersensibili ad ogni cambiamento d’umore e alle minime espressioni dell’altro, in famiglia soffrite e gioite di tutto, con incredibile intensità.

Capricorno. La Luna del giorno non vi fila, in compenso Nettuno alimenta piacevolmente la giornata: buoni affari, visite gradite e tante occasioni culturali.

Acquario. La Luna in sestile vi dà la spinta, ecco perché già di buonora uscite di casa a passo svelto. Unica certezza è che stasera volete compagnia.

Pesci. In fatto di lucidità, non sembrate particolarmente brillanti oggi: sotto l’effetto della Luna in quadratura a Nettuno, tutto si scompone nella nebbia.

