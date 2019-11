Wanda Nara, il padre attacca: "Non ci parliamo più, lei e Icardi storditi da fama e soldi"

Il padre di Wanda Nara - prossima opinionista del Grande Fratello Vip - attacca la figlia e suo marito, Mauro Icardi: "Sono storditi da fama e soldi", ha detto Andrès Nara, ospite di "Confrontados" e "Radio Mitre".

"Non ci parliamo più - ha spiegato Andrès - per un insieme di fattori: gli scontri, la distanza. Abbiamo caratteri diversi. Lontani insomma anche se non è successo nulla di particolare per arrivare a questa situazione”.

Nara ha anche aggiunto: "Gli scontri sono dovuti anche al fatto che io difendo il suo ex Maxi Lopez, e forse questo la disturba. Fra loro è stato un disastro ma non dimentico il tipo di persona che lui è stato con me e nemmeno che tipo di padre è per i miei 3 nipoti".

Sull'attuale marito della figlia, Mauro Icardi, Nara ha spiegato: "Non mi è stata data la possibilità di instaurare un rapporto con lui. La verità è che questi due ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono".

Secondo alcune indiscrezioni, Wanda Nara e il padre non si parlano da sei anni.

