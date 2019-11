L’oroscopo di oggi, martedì 26 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 26 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Venere passa in Capricorno: basta indumenti colorati e sportivi, la dea dell’amore si fa più sobria e altera. Beato chi riuscirà a conquistarla!

Toro. Nella vostra vita amore e lavoro sono come l’omino e la donnina del barometro: a seconda del meteo esce l’uno o l’altra… Tutti e due insieme mai!

Gemelli. State addebitando al partner tutte quelle mancanze e quegli errori che la parte più obiettiva della vostra mente vede riflessa nello specchio.

Cancro. Venere si trasferisce nell’opposto Capricorno, facendo affiorare sottili insoddisfazioni che da tempo in coppia evitate accuratamente di affrontare.

Leone. Siete supportati dalla focosa coppia Sole-Luna. La Bianca Signora non si vede ma c’è e agisce a vostro favore, soprattutto sul fronte del cuore.

Vergine. Giù di tono, sotto il Fuoco del Sole e della Luna Nuova in quadratura, indizio che in coppia e in famiglia qualcosa non gira ma non lo si ammette.

Bilancia. Amici il Sole e la Luna, abbracciati al novilunio, in armonia al segno. Vi aiutano al lavoro, negli affari, a scuola, nei contatti con gli altri.

Scorpione. Per amore spendete una somma esagerata… Ma come resistere alla tentazione di fare uno splendido regalo all’amato bene o a un figlio in gamba?

Sagittario. Protagonisti, con la Luna Nuova che sposa il Sole nel segno. Le loro nozze però non si vedono, dalla Terra non se ne percepisce la luce riflessa.

Capricorno. La novità del giorno ve la regala Venere, passando dalla dodicesima Casa, dove si è nascosta imbronciata per settimane, finalmente nel vostro segno.

Acquario. Venere, da oggi immusonita in dodicesima Casa, vi sorprende con l’ennesimo messaggino: è così che ora ci si dichiara oppure ci si pianta.

Pesci. Il Sole e la Luna Nuova remano contro. Sostegno da Venere: ringraziate l’amico particolarmente affettuoso che vi distrae invitandovi a cena.

