L’oroscopo di oggi, domenica 24 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 24 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. A salvare la domenica arriva il trigono di Fuoco tra Venere e Giove, abbracciati in Sagittario. Via libera a viaggi, amore e creatività. Favoriti gli artisti, oggi al top delle loro potenzialità.

Toro. Domenica da semaforo rosso, o bollino nero, chiamatela come volete. Con la coppia Luna-Marte opposta a Urano, liti e imprevisti oggi si sprecano.

Gemelli. Lavorare anche oggi: questo chiederebbe la Luna a causa di un imprevisto tra i tanti che vi capitano, ora che avete Urano in dodicesima Casa.

Cancro. Dall’amicizia all’amore il passo è breve, ma mentre la coppia Luna-Marte in trigono promette delizie e meraviglie, Urano scombina i piani.

Leone. Sembrerebbe una domenica da archiviare, imprigionati nella doppia morsa di Marte e Urano, una coppia esplosiva che non lascia nulla di immutato.

Vergine. Voglia di viaggio e di avventura, fosse per voi questo weekend volereste all’altro capo del mondo, come vorrebbe Urano in trigono.

Bilancia. Basta tenervi dentro i vostri sentimenti, l’amore non ha mai fatto male a nessuno, perciò prendete il coraggio a due mani e dichiaratevi!

Scorpione. Ai ferri corti con il partner, anzi cortissimi. Si parla perfino di separazione, ma tranquillizzatevi: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare!

Sagittario. Venere e Giove congiunti nel segno: l’amore vi rende belli e la bellezza a sua volta attira altro amore. Tutti vi cercano e tutti vi vogliono!

Capricorno. Giornata dell’amicizia, a stabilirlo la Luna in sestile. Ma se poi questa amicizia, con il benestare di Urano, diventerà amore… sarà affar vostro!

Acquario. Che domenica complicata! La coppia Luna-Marte alta nel cielo si oppone al vostro astro guida Urano, creandovi abbagli e voglie irrealizzabili.

Pesci. Domenica ideale per partecipare ad una festa, magari in onore di qualcuno che rientra da un lungo viaggio o da una permanenza all’estero. Tanta gente intorno a voi, tutta divertente, originale, fuori dalle righe.

© Riproduzione riservata