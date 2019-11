Aurora Ramazzotti: "Io raccomandata? Vero, ma se non vali niente non vai avanti"

Nuovamente accusata di essere raccomandata, Aurora Ramazzotti ha risposto a tono ai microfoni di Radio 2: "Raccomandata? Può essere ma se non vali niente, non vai avanti".

Più di una volta, la giovane è stata ritenuta privilegiata grazie ai suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Stavolta Aurora ha voluto replicare, intervenendo durante la trasmissione radiofonica I Lunatici. "Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. Chiunque può essere raccomandato, - ha detto - nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono”.

La Ramazzotti ha anche parlato del suo futuro, annunciando "tanti progetti in cantiere. Frequento un'accademia di arte e musica, - ha spiegato - le mie giornate sono abbastanza piene”.

Parlando dei genitori, ha poi svelato: “Il poliziotto buono è sempre stato papà, è stato tutto molto equilibrato. Mia madre invece è sempre stata un generale svizzero. Mi ha un buon indirizzo, - ha detto la Ramazzotti - molto spesso ho rischiato di prendere delle strade sbagliate ma lei mi ha sempre salvato dandomi un calcio nel sedere".

Sul piano sentimentale, infine, la Ramazzotti si è detta felice accanto a Goffredo Cerza: "Va benissimo anche se è lontano. Lui è di Roma ma vive a Londra, ci vediamo poco però va avanti da tre anni”.

