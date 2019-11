L’oroscopo di oggi, venerdì 22 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 22 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Arriva il bel trigono di Fuoco del Sole in Sagittario, ossia un pieno energetico che vi risolleva, portandovi a concludere tutto presto e bene.

Toro. Cercate di portarvi avanti col lavoro, sfruttando i tempi morti della vostra attività per mettere a punto programmi e nuove strategie da seguire.

Gemelli. Una Luna aerea facilita i rapporti. Inoltre, col passaggio del Sole in opposizione, se un segreto c’era, ora verrà a galla spontaneamente.

Cancro. Tra gioie e preoccupazioni, la famiglia è al centro dei vostri pensieri. Se i conti lo permettono, ipotizzate di accendere un mutuo e di metter su casa.

Leone. Amica la Luna e amicone il Sole, da oggi finalmente in trigono al vostro segno, che libera una vitalità in stand by ed emozioni inespresse.

Vergine. Giornata tutta imperniata su finanze, business e qualche acquisto azzeccato. Così vuole la Luna in seconda Casa, la “banca” dell’oroscopo. Contrario il Sole, da oggi in quadratura.

Bilancia. Luna protagonista, in buoni rapporti con il Sole che oggi cambia di segno entrando in Sagittario, segno ottimista, comunicativo e viaggiatore.

Scorpione. Ermetici e silenziosi come sfingi: il partner vi conosce e vi capisce, ma ogni tanto si aspetterebbe un atteggiamento più complice da parte vostra!

Sagittario. In alto i calici! Oggi il Sole entra nel segno, dando il la al compleanno di voi nativi, i più ottimisti, simpaticoni e giramondo dello zodiaco!

Capricorno. Avete le carte in regola perché i vostri progetti vadano a buon fine, ma non è certo questo il momento adatto a mettere tutto nero su bianco.

Acquario. Gli amiconi di oggi sono la Luna e il Sole, e di amici ne avete tanti, vicini e lontani, ora che i social travalicano il tempo e lo spazio.

Pesci. Senza infamia e senza lode: una giornata di quelle che non parlano al cuore, non prevedono sorprese, non vi smuovono di un millimetro.

© Riproduzione riservata