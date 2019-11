L’oroscopo di oggi, giovedì 21 novembre, segno per segno

Ariete. Luna stacanovista, conflittuale rispetto a Venere: vorrà dire che per lasciare spazio allo svago, dovrete ignorare la richiesta di straordinari…

Toro. Se siete innamorati godetevi questo stato di grazia senza farvi condizionare dal giudizio degli amici, gelosi e iperprotettivi nei vostri confronti.

Gemelli. Qualche nervosismo tra le pareti domestiche, forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri e oggi qualcuno vi presenterà il conto!

Cancro. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro, muovetevi con tempestività.

Leone. Sul lavoro il solito tran tran, il ruolo manageriale vi calza a pennello, riuscite a impartire ordini con il sorriso e un’espressione divertita.

Vergine. Costruire un rapporto a due su incomprensioni e malintesi è già un errore di partenza, dato che il primo step è la fiducia e il secondo la passione!

Bilancia. Giornata sotto tono. Contro di voi Saturno e Plutone che vi riportano al passato imponendovi d’ingoiare il rospo, a favore Venere, che vi aiuta a digerirlo.

Scorpione. Ottima giornata per un viaggetto, d’affari, di cultura o di piacere. Cambiare ambiente vi fa bene all’umore e vi arricchisce di input.

Sagittario. Il pezzo forte per il vostro segno è la coppia Giove-Venere, oggi però avversata dalla Luna. Meno allegria e piacere, più incombenze e dovere.

Capricorno. Ottima giornata in compagnia della Luna in segno di Terra come il vostro, garante di ideali stabili, tradizionali e di solidi punti di riferimento.

Acquario. Sono i soliti amici, sempre disponibili, a darvi una mano oggi, consigliandovi per il meglio su un problemino di cuore o un guaio finanziario.

Pesci. La Luna all’opposizione vi vorrebbe più razionali, immersi nel qui e ora, ma è impossibile: è al futuro che proiettate tutta la vostra creatività.

© Riproduzione riservata