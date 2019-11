L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Iniziate bene la giornata con un umore sereno e collaborativo, merito della Luna in sesta Casa che coniuga attività professionale e benessere.

Toro. La Luna vi carica di buonumore e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni.

Gemelli. Luna scorbutica che ricalca il vostro umore, oggi non dei più rosei. Con Urano nelle retrovie, poi, l’imprevisto è dietro l’angolo.

Cancro. Luna timida ma benevola, decisa a regalarvi una giornata produttiva specie per chi studia o commercia, facendo comunella con Marte e Mercurio.

Leone. Lavoro e finanze sono il punto di forza della giornata: la sensazione di poter dominare gli eventi vi rafforza l’autostima e il self-control.

Vergine. SettembreLuna nel segno, armonica a Mercurio, Marte e Urano. Giornata perfetta per la comunicazione, il commercio, gli interessi culturali e i viaggi.

Bilancia. Giornata senza sale, la Luna vi ignora e dovrete avere la pazienza di sbrigare qualche noiosa incombenza che rimandate da tempo.

Scorpione. La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all’opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture.

Sagittario. Ambizioni limitate da condizioni poco propizie, sentendovi frenati perdete motivazione. Progetti, idee e attività procedono un po’ a rilento.

Capricorno. In viaggio per lavoro o per affari, sempre veloci, efficienti, precisi. Insomma, siete modelli da imitare e magari anche da invidiare un po’...

Acquario. Luna anonima, ma per lo meno buona amica del vostro governatore Urano che vi spinge a tagliare i ponti con tutto ciò che attualmente non va più.

Pesci. Amore forse è una parola troppo impegnativa, ma se si comincia con una telefonata, un messaggio, un incontro sporadico, finirete con l’affezionarvi…

